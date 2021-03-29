Руководство «Петровича» согласилось поднять тарифы на доставку

Руководство компании пошло на уступки митингующих водителей. Фото: vk.com/krasnoe_selo

Руководство строительного торгового дома «Петрович» пошло на уступки и согласилось поднять расценки на доставку. Утром 29 марта водители, недовольные низкими тарифами а, соответственно и заработками, устроили забастовку.

- Забастовки водителей. Водители недовольны зонами доставок, расценками и условиями труда. Сегодня встали все базы в Петербурге. Никто не работает. Начальство на связь не выходит. Мы будем стоять до последнего, - сообщали в соцсетях сами бастующие.

Впрочем, уже вскоре руководство пошло на переговоры и водителей уговорили вернуться к работе. Однако к тому времени десятки доставок были сорваны. Тем не менее, требования бастующих были услышаны.

- Тарифы на услугу будут пересмотрены в марте, это решение уже принято, - сообщили «Невским новостям» в пресс-службе компании.

На данный момент водители «Петровича» вышли на линию.