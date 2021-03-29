Змеи проснулись после зимней спячки в Ленинградской области

В Ленобласти проснулись змеи Фото: СОЦСЕТИ

В Ленинградской области проснулись после зимней спячки змеи. Хоть снег еще и лежит в регионе, гадюки начали уже выползать из своих нор на встречу весеннему солнцу, чтобы погреться в его лучах. Фотографии с ползучими красавицами очевидцы опубликовали в понедельник, 29 марта 2021 года, в социальной сети.

- Сразу две новости из Ленобласти. Змеи проснулись. Подснежники зацвел, - рассказали местные жители.

Напомним, что в Ленинградской области водятся в основном два вида змей - гадюки и ужи. И если вторые безопасны для людей, так как не ядовиты. То контакт с гадюкой может стать роковым. Чаще всего в области и Петербурге страдают собаки - во время прогулок по лесопаркам животные могут заинтересоваться змеей, на что та, защищаясь, кусается.

Ранее "Комсомолка" рассказывала, как защитить себя от укуса змеи, а также, что делать, если гадюка все же всадила в вас свои зубы.