Туктамышева попала в состав сборной России на Командный чемпионат мира по фигурному катанию

Елизавета Туктамышева поедет на Командный чемпионат мира в Японию. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева попала в состав сборной России, который поедет в Японию на Командный чемпионат мира. Соревнования пройдут уже в апреле, а пробиться на них Лизе позволило удачное выступление на ЧМ в Швеции.

- Состав российской команды сформирован по спортивному принципу по итогам чемпионата мира по фигурному катанию, завершившегося в Стокгольме, - сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России.

В Японию поедут:

- женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева;

- мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко;

- спортивные пары: Анастасия Мишина - Александр Галлямов;

- танцы на льду: Виктория Синицина - Никита Кацалапов.

Напомним, что на минувшем ЧМ в Швеции воспитанница петербургского тренера Алексея Мишина Елизавета Туктамышева завоевала «серебро», а подопечные Тамары Москвиной Анастасия Мишина - Александр Галлямов стали первыми в соревнованиях спортивных пар.

Командный турнир World Team Trophy пройдет в Осаке 15-18 апреля 2021 года.