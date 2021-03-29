Туктамышева попала в состав сборной России на Командный чемпионат мира по фигурному катанию

Елизавета Туктамышева поедет на Командный чемпионат мира в Японию.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева попала в состав сборной России, который поедет в Японию на Командный чемпионат мира. Соревнования пройдут уже в апреле, а пробиться на них Лизе позволило удачное выступление на ЧМ в Швеции.
- Состав российской команды сформирован по спортивному принципу по итогам чемпионата мира по фигурному катанию, завершившегося в Стокгольме, - сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России.
В Японию поедут:
- женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева;
- мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко;
- спортивные пары: Анастасия Мишина - Александр Галлямов;
- танцы на льду: Виктория Синицина - Никита Кацалапов.
Напомним, что на минувшем ЧМ в Швеции воспитанница петербургского тренера Алексея Мишина Елизавета Туктамышева завоевала «серебро», а подопечные Тамары Москвиной Анастасия Мишина - Александр Галлямов стали первыми в соревнованиях спортивных пар.
Командный турнир World Team Trophy пройдет в Осаке 15-18 апреля 2021 года.