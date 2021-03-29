Второго участника убийства на пустыре в Сосновом Бору задержала полиция

Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины пятилетней давности в Сосновом Бору Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Ленинградской области задержала второго подозреваемого в убийстве мужчины, которое произошло пять лет назад. Все началось с того, что 13 февраля 2016 года в реке Коваш в Сосновом Бору был обнаружен труп 36-летнего местного жителя, который числился без вести пропавшим с ноября 2015 года. Только весной 2021 года полиции удалось выяснить все подробности произошедшего.

- Оказалось, что погибший мужчина торговал наркотиками. Двое мужчин позвали его на встречу на пустырь на берегу реки Коваш, чтобы забрать деньги. Один из них избил жертву бейсбольной битой, второй запинал ногами, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, нападавшие сбросили его со склона в реку и сбежали.

Одного из подозреваемых, 30-летнего мужчину задержали давно. Второго 27 марта 2021 года поймали в городе Пятигорск. Ему 29 лет. Известно, что ранее мужчина уже был судим.