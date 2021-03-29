719 единиц техники и 1141 работник ручного труда убирают Петербург в понедельник

Дворники продолжают убирать снег там, где он еще остался. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коммунальные служба Петербурга продолжают очищать город о снега и грязи. И если с первым помогла погода, растопив большую часть осадков солнечными лучами, то второго на улицах Северной столицы хватает с запасом. На уборку в понедельник вышли более 700 единиц техники.

- В понедельник, 29 марта, улицы Петербурга чистят и моют 719 единиц техники и 1141 работник ручного труда Комитета по благоустройству. Аллеи, бульвары, сады и парки приводят в порядок еще 12 машин и 125 специалистов садово-парковых предприятий, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

В среднем, в течение минувшей недели, убирать Петербург выходило около 700 машин днем и 660 - ночью. За прошедшие семь дней с улиц города вывезено около 30 тысяч кубометров снега, 1,1 тысячи кубометров мусора и 1,26 тысяч тонн смета.

Напомним, что с 1 апреля в Петербурге начинается месячник благоустройства, а 24 числа пройдет общегородской субботник.