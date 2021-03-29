Мошенник отобрал квартиру у 88-летней блокадницы в Петербурге

Мошенник отобрал квартиру у жительницы блокадного Ленинграда Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи задержали участника группировки, которая занимается мошенничеством с недвижимостью. 45-летний мужчина, которого 27 марта 2021 года поймали в Пскове, подозревается в обмане 88-летней блокадницы - у пенсионерки забрали квартиру в Санкт-Петербурге, которую она получила как ветеран труда к 65-летию победы в Великой Отечественной войне.

- Мошенник узнал, что у пенсионерки есть квартира на Яхтенной улице. Он убедил доверчивую старушку сначала приватизировать жилье, а после подписать договор дарения на указанную квартиру в его пользу. При этом в самом договоре указанный гражданин выступал в роли внука собственницы жилья, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В итоге женщина лишилась квартиры стоимостью 4,7 миллиона рублей. А мошенник перевез ее в квартиру в Пскове. Сейчас пенсионерка временно находится в доме-интернате для ветеранов в Петербурге.

Задержанный ранее уже был судим. Сейчас он находится под стражей, а следователи выясняют, есть ли на его счету другие аналогичные мошеннические действия.