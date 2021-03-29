Пиотровский: Марафон «Белые ночи» станет ночным

Марафон "Белые ночи" вернется к историческому формату. Фото: gov.spb.ru

Знаменитый петербургский марафон «Белые ночи» вернется к историческому формату. Соревнование снова будет проводиться ночью, точнее в вечернее время, как и задумывалось его создателями изначально.

- Марафон «Белые ночи» – знаковое событие для всех любителей бега. В 2021 году мы возвращаемся к традиции вечернего старта. Это значит, что все участники в полной мере смогут не только испытать себя, но и полюбоваться видами Петербурга в самое живописное время, в честь которого и назван марафон - заявил вице-губернатор Борис Пиотровский, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

Напомним, что в последние годы марафон стартовал по утрам воскресенья, но в 2021 году спортсмены выйдут на дистанцию вечером субботы. Точные время и дата - 17 июля, в 21:00.

Учитывая, что в прошлом году из-за пандемии мероприятие было отменено, то зарегистрированные на него участники могут бесплатно перенести регистрацию на нынешний год или вернуть стартовый взнос.