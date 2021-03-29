МЧС предупредило об ураганном ветре в Петербурге

30 марта в Петербурге поднимется сильный ветер Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во вторник, 30 марта 2021 года, на Санкт-Петербург налетит ураган. МЧС предупредило о том, что в городе ожидается непогода, порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду.

- 30 марта в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер до 15 метров в секунду, - рассказали в ведомстве.

В связи с этим жителям города рекомендовали заранее подготовиться к непогоде, чтобы избежать проблем. Владельцам открытых балконов следует все с них убрать. Уходя из дома лучше всего закрывать окна.

Также машины стоит убирать в гараж. Но если нет такой возможности, то парковать транспорт лучше подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам лучше обходить стороной рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Кроме того, ходить подальше от деревьев, так как от порывов ветра они могут упасть.