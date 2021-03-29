КАД встал в жесткую пробку из-за массового ДТП под Петербургом

Из-за массово ДТП КАД встал в пробку у Мурино Фото: СОЦСЕТИ

На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга снова ДТП. Днем в понедельник, 29 марта 2021 года, на внешнем кольце рядом с городом Мурино столкнулись как минимум шесть автомобилей. Среди них такси и фура с прицепом. Об в социальной сети рассказали очевидцы.

- На внешней стороне КАДа в районе города Мурино массовое ДТП, количество машин нарастает, - сообщил автомобилист.

Судя по фотографиям и видео с места событий, участниками аварии стали шесть, а может и больше автомобилей. Точную цифру очевидцы не сообщают. Причем, ДТП произошли сразу на двух полосах движения, из-за чего на КАД образовался серьезный затор.

Среди столкнувшихся есть автомобиль такси, а также фура с прицепом. Одну из легковушек развернуло и она врезалась "лбом" прямо в грузовик.

О пострадавших на данным момент ничего не сообщается. Машин скорой на месте нет.