Опубликовано расписание разводок мостов в Петербурге на неделю с 29 марта по 2 апреля

В Петербурге продолжается технологическая разводка мостов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге весна, а значит началось время разводки мостов. Пока навигация не стала постоянной, пролеты переправ разводят для технического обслуживания, это так и называется: техническая разводка. График на нынешнюю неделю публикует Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

- На текущей неделе состоятся технологические разводки восьми мостов по следующему графику:

- в ночь с 29 на 30 марта: Благовещенский мост (с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00), Литейный мост (с 01:40 до 04:45), Александра Невского мост (с 02:20 до 05:10);

- в ночь с 30 на 31 марта: Благовещенский (с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00), Литейный (с 01:40 до 04:45), Тучков мост (с 02:00 до 04:55);

- в ночь с 31 марта на 1 апреля: Володарский мост: (с 02:00 до 05:45), Биржевой мост (с 02:00 до 04:55), Гренадерский мост (с 01:30 до 04:30);

- в ночь с 1 на 2 апреля: Володарский (с 02:00 до 05:45), Литейный (с 01:40 до 04:45), Дворцовый (с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55), Тучков мост (с 02:00 до 04:55), Гренадерский мост (с 01:30 до 04:30).