Здание школы на 14-й линии В.О. начали сносить

Школу на 14-й линии пустили под снос. Фото: ВК "Живем на Васильевском" / vk.com/maori_murr

Жители Васильевского острова бьют тревогу: здание школы на 140-линии, которое планировали перестроить под общежитие Горного института, начали сносить. Постройку времен «сталинского классицизма» пустили под ковш экскаватора.

- На 14-й линии Васильевского острова, 77, сносят сталинское здание школы. Хотя ранее Горный университет обещал его реконструировать под свое общежитие, - пишет «Канонер».

В документах, которые в 2020 году получило руководство вуза, значилось слово «реконструкция», однако в начале 2021 года строители снесли сначала здание спортзала, расположенное во дворе, а 29 марта принялись за основной корпус.

Справка «КП»:

Школа построена в 1936 году по типовому проекту, разработанному ленинградскими архитекторами Троцким и Мартыновым. Последнее время здание занимала средняя школа № 575 Василеостровского района. В 2019 году по инициативе Горного университета был разработан проект реконструкции «под общежитие для студентов», которым предполагалась надстройка пятого этажа.