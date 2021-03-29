Мокрый снег и сильный ветер накроют Ленобласть 30 марта

Сильный ветер и дожди ждут Ленобласть 30 марта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Несмотря на то, что в Ленинградской области уже в ночное время установилась положительная температура, мокрый снег все еще стоит ждать. МЧС региона предупредило, что в ночь на 30 марта 2021 года в восточных районах пройдут отголоски зимы в виде осадков. В остальных районах будут лить дожди, а также поднимется сильный ветер.

- Днем 30 марта на востоке региона будут небольшие, местами умеренные дожди, на западе тоже пройдет дождь, но легкий. Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный 7-12 метров в секунду, ночью местами порывы 15-17 метров в секунду, - рассказали в МЧС Ленобласти.

Ночь будет теплая - до 2-7 градусов выше нуля, днем до 6-11 градусов тепла. Однако гололед все же на дорогах может появиться.

Ранее МЧС Петербурга также предупредило горожан об ураганном ветре во вторник.