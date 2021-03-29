Смерть на свадьбе обошлась гостинице «Советская» в шесть миллионов рублей

Вдовам и детям мужчин, погибших на свадьбе в высотном ресторане, присудили шесть миллионов рублей компенсации. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по громкому делу о гибели двух человек из ресторана, расположенного на крыше гостиницы «Советская». Трагедия произошла в октябре 2018 года, во время свадьбы. Жертвами оказались гости торжества. За требованием компенсации к владельцу здания обратились родственники погибших.

- Истцы указали, что 20.10.2018 около 19:17 произошло разрушение светопрозрачной конструкции ограждения крыши ресторана «Цеппелин», который расположен на крыше здания гостиницы «Азимут». Указанные разрушения повлекли падение двух человек с высоты шестого этажа, - сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Владельцы гостиницы вину не признали, так как, по их мнению, не несли ответственность за арендаторов - ресторан. Однако суд посчитал иначе. В рамках уголовного дела, которое идет по гибели двух человек, было установлено, что стеклянная ограда не соответствовала никаким нормативам. А ответственность несет владелец здания.

Вдовы погибших требовали по три миллиона рублей для себя и детей, но вышло втрое меньше - шесть миллионов на всех.