Похищение и убийство 23-летней давности раскрыли в Ленобласти

Жестокое убийство 23-летней давности раскрыли следователи управления СК по Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи регионального управления СК России раскрыли убийство, совершенное более 20 лет назад и бывшее все это время «висяком». Само преступление произошло в 1997 году в Бокситогорском районе. Тогда в лесу у дороги было найдено тело мужчины с ножевыми ранениями. Дело приостанавливалось для розыска подозреваемого и лишь теперь пришло к логическому завершению

- Следствием установлено, что в сентябре 1997 года в помещении железнодорожного вокзала станции Ефимовский, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал выражаться нецензурной бранью. На сделанное ему замечание, подозреваемый, в присутствии сына потерпевшего, нанес ему несколько ударов руками и ногами по различным частям тела, после чего совместно с другими лицами положил в багажник автомобиля и вывез его в лес, - сообщает пресс-служба областного управления СК.

Там, на 2-м км автодороги «Сухая Нива – Михалево» мужчину достали из багажника и жестоко зарезали. Труп бросили в лесу. Почему, учитывая все обстоятельства, дело не раскрыли сразу, ответа нет.

Сейчас 60-летний убийца задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы.