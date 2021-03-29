Дочь пассажирки рейса «Шарм-эль-Шейх - Петербург», разбившегося над Синаем, отсудила около миллиона рублей за смерть матери

Петербурженка отсудила почти миллион рублей за смерть матери в катастрофе над Синаем. Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще одно дело о компенсации морального время завершилось спустя больше пяти лет после катастрофы рейса 9268 «Шарм-эль-Шейх - Петербург». На этот раз около миллиона рублей смогла отсудить дочь пассажирки, погибшей при теракте над Синайским полуостровом.

- Потерпевшая обратилась в суд с иском к ООО «Авиакомпания Когалымавиа», СПАО «Ингосстрах» о возмещении ущерба в размере 678 930 рублей, компенсации материального вреда в размере 300 000 рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Поскольку стороны смогли достичь мирового соглашения до суда, то производству по дулу было прекращено, а истице будет выплачена вся сумма в 978 930 рублей.

Напомним, что в феврале 2021 года житель Петербурга смог отсудить у авиакомпании и ее страховщика чуть более двух миллионов за смерть дочери.

При этом суды по делу о теракте идут и в Москве, а также, безуспешно, в Египте.