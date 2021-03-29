Причина смерти Виктора Королева: известный тренер по баскетболу мог не выдержать стрессов

В спорт Виктор Валентинович пришел 30 лет назад. Фото: СШОР Кировского района

Причиной смерти 53-летнего тренера Виктора Королева мог стать инфаркт. Напомним: Виктор Валентинович умер в минувшее воскресенье, 28 марта, во время Первенства России по баскетболу в Подмосковье. Трагедия произошла практически на глазах у его воспитанниц.

- Насколько я знаю, у него случился инфаркт, - рассказал «Комсомолке» спортивный директор Федерации баскетбола Петербурга Николай Кузьмин. – До этого Виктор Валентинович уже перенес два инфаркта, этот оказался третьим по счету.

К инфаркту, говорят собеседники «КП-Петербург», мог привести стресс, который Королев испытывал в последние месяцы: Виктор Валентинович переболел коронавирусом, а совсем недавно похоронил мать.

Во время трагедии на матче, как и положено по регламенту, присутствовал врач. Однако попытки оказать Виктору Королеву первую помощь ничего не дали: тренер петербургской сборной девушек скончался еще до приезда скорой. На Первенстве вместе с ним находилась его жена Елена – тоже баскетбольный тренер, с которой Виктор Валентинович в последние годы работал рука об руку.

В Спортивной школе олимпийского резерва, где трудился Королев, планируют провести памятный турнир в его честь

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