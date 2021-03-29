Суд обязал Смольный купить дорогое лекарство для больного ребенка

Суд обязал Комздрав купить дорогое лекарство для юного петербуржца. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Куйбышевский суд Петербурга, отказавший в лекарстве для больного ребенка одной матери, обязал Комитет по здравоохранению купить дорогой препарат для другого юного пациента. На этот раз речь шла о мальчике с нейробластомой, для лечения которой нужны 12 миллионов рублей только на один курс - по миллиону за флакон.

- Врачебным консилиумом пациенту по жизненным показаниям назначено незарегистрированное на территории РФ лекарство «Динутуксимаб бета» на курс терапии в объеме 12 флаконов. Комитет отказал в закупке лекарства поскольку в соответствии с инструкцией по применению данный препарат вводится в виде внутривенной инфузии в условиях стационара и не применяется амбулаторно, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мать мальчика не согласилась с решением чиновников и пошла в суд. Там встали на защиту юного петербуржца. Согласно вердикту Комздрав обеспечить несовершеннолетнего пациента лекарственным препаратом в указанном объеме и без задержек.