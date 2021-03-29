Последние новости в Санкт-Петербурге на 29 марта 2021 года: Город в пыли, льготы для дворников и причины резонансной смерти баскетбольного тренера

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 29 марта 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» по традиции сделала для читателей подборку последних новостей в Санкт-Петербурге, в этот раз на вечер понедельника, 29 марта 2021 года.

Вероятно, вы заметили и почувствовали, что оттаявший от снега город стал жутко пыльным. В Невском районе, например, жители жалуются на бури с песком. В Смольном объяснили «КП», что отмывать Северную столицу в марте нельзя из-за вероятности перепадов температур – иначе жди беды в виде гололеда. Руководитель общественного проекта «Делайте правильно!» Дмитрий Гусев дал властям совет, как оперативно избавиться от вездесущей пыли – надо разумно экономить песок для посыпки дорожек и «занизить» газоны.

Сотрудники Смольного теперь имеют полное право штрафовать и эвакуировать за неправильную парковку. Да-да, в конце июня 2021 года ГИБДД передаст эти полномочия комитету по транспорту. Летом как раз станет в разы больше платных автостоянок в центре. Кроме этого власти удивили горожан новостью о планируемых льготах для всех тех, кто устраивается на работу дворником. Сейчас специалистов рабочего труда в городе не так много. Поэтому Смольный планирует завлекать дворников жильем и образованием для детей.

Журналисты «Комсомолки» узнали предварительную причину резонансной смерти баскетбольного тренера Виктора Королева, который умер прямо во время матча. Оказалось, что пару месяцев назад мужчина переболел злополучным коронавирусом. А незадолго до рокового дня у него скончалась мама. Коллега Королева думает, что он не пережил инфаркт, уже третий по счету.