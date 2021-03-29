Беглов пообещал провести «Алые паруса» в 2021 году в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге все-таки проведут знаменитые "Алые паруса" в очном формате, несмотря на коронавирус. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал очное проведение легендарного праздника выпускников «Алые паруса» в 2021 году в Санкт-Петербурге, несмотря на пандемию коронавируса. Напомним, в 2020-м для школьников организовали онлайн-концерт. Сейчас, когда у властей Северной столицы и врачей есть четкое понимание, как бороться с инфекцией, можно ввести послабления для проведения отдельных массовых мероприятий – вроде того же Евро-2020.

- В этом году обязательно проведем «Алые паруса» в акватории Невы и будем готовиться к возвращению в Петербург крупных событий. Например, город примет Международный культурный форум с 11 по 13 ноября 2021 года, - сообщил губернатор в эфире на «Радио России».

Добавим, что в Санкт-Петербурге продолжает снижаться вторая волна пандемии, пусть и все еще нестабильно. К концу прошлой недели от коронавируса вакцинировались около 340 тысяч человек.