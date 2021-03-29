Суд избрал домашний арест женщине, сбившей двух девочек на «зебре» в Тосно

Суд отправил под домашний арест водителя-женщину, которая насмерть сбила школьницу на "зебре" в Тосно. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Суд не стал заключать в СИЗО женщину-водителя, которая сбила двух девочек-подростков, переходивших дорогу по «зебре» в городе Тосно в Ленобласти. Напомним, в жутком ДТП пострадали две школьницы, 16 и 17 лет. К сожалению, младшая скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу. Старшая чудом выжила, но получила травмы различной степени тяжести, в том числе переломы.

- По ходатайству следственного органа, суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста, - коротко сообщили новости в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Добавим, что в машине во время рокового столкновения кроме водителя находилась 48-летний пассажир. Но никто из женщин не пострадал. Полиция оперативно возбудила уголовное дело по статье за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В худшем случае водителю грозит до 12 лет лишения свободы.