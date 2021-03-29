Петербуржцы пожаловались на массовую гибель рыб в Екатерининском парке

В ГМЗ "Царское Село" объяснили массовую гибель рыб у Мраморного моста. Фото: vk.com/gorodpushkin

Петербуржцы пожаловались на массовую гибель рыб у Мраморного моста, который находится в Екатерининском парке на территории музея заповедника «Царское Село». Фотографии с места появились в сообществах во «Вконтакте» «Пушкин - Царское Село | Павловск» и «Город Пушкин.info». В комментариях горожане предположили, что рыбы либо задохнулись из-за отсутствия лунок, либо виновато состояние воды.

Оказалось, что у Мраморного моста рыбы гибнут не первый год. Фото: vk.com/gorodpushkin / vk.com/pushkin_story

Предостеречь от домыслов попытались в самом музее-заповеднике, выйдя на связь с петербуржцами. Оказалось, что проблема эта не нова и тянется уже не первый год.

- Зимой – особенно такой холодной, как нынешняя – участок пруда у Мраморного моста промерзает полностью до дна, не оставляя рыбе шансов на выживание. В последние годы экологическая ситуация в царскосельских парках существенно ухудшилась из-за отсутствия проточности в гидросистеме и практически полного разрушения водной системы, исторически питавшей пруды и каскады заповедника, - сетует главный хранитель парков музея Ольга Филиппова.

В «Царском Селе» надеются, что в ближайшие годы им удастся очистить водоемы от водорослей и ила, а также найти альтернативный источник водоснабжения.