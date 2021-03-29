Власти Петербурга просят молодежь помочь пенсионерам с записью на вакцинацию от коронавируса

Власти Санкт-Петербурга просят помогать пенсионерам с записью на вакцинацию от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к молодежи с просьбой помочь пожилым родным и близким с записью на вакцинацию от коронавируса. От инфекции себя обезопасили примерно 340 тысяч горожан за два месяца участия в масштабной прививочной кампании «Спутником V». Оба компонента вакцины получил и сам градоначальник, который не заметил никаких побочных эффектов.

- Защититься от коронавируса нам помогут только вакцинация, использование средств индивидуальной защиты и социальная дистанция. Прошу вас помочь старшему поколению записаться на прививку. Выбрать удобный пункт вакцинации помогут по единому телефонному номеру «122», - сказал губернатор в ходе традиционного понедельничного обращения к петербуржцам на «Радио России».

Добавим, что накануне за сутки коронавирусом заболели меньше 700 человек. Такого низкого показателя в Северной столице не было с 24 октября 2020 года.