Александр Розенбаум раскритиковал самовольный памятник шаверме в Санкт-Петербурге

Александру Розенбауму не понравился памятник шаверме в Санкт-Петербурге. Фото: предоставлено "КП"

Народный артист России Александр Розенбаум жестко раскритиковал самовольный памятник шаверме, установленный на фасаде одного из домов на Школьной улице в Санкт-Петербурге. Напомним, «Комсомолка» ранее поговорила с создателем инсталляции и тот признался, что это частично рекламный ход его общепита. С администрацией «стальную шаверму» не согласовывали.

Через пару дней на событие отреагировал коренной ленинградец Розенбаум. В своем Instagram музыкант признался, что когда видит подобное, то «все рушится в душе». На следующий день он высказался чуть подробнее.

Розенбаум считает издевкой сходство инсталляции с частью Мамаева кургана. Фото: instagram.com/rozenbaum.ru

- Надо думать головой, а не руководствоваться хайпом с приколами. Ставьте и вешайте все, что угодно, с позволения умных комитетов по профилям градостроения. Но! Пока подобный «шедевр» будет напоминать тем, кто знает, руку с факелом на Мамаевом Кургане, я буду всеми силами противодействовать подобному нью-урбанизму на улицах моего родного города, - пишет Розенбаум под одобрительные комментарии подписчиков.