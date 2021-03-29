В Госпитале для ветеранов войн Петербурга вернут к штатной работе 901 коронавирусную койку

В петербургском Госпитале для ветеранов войн урезали число коронавирусных коек. Фото: Олег ЗОЛОТО

В петербургском Госпитале для ветеранов войн с 30 марта 2021 года переведут в штатный режим работы ровно 901 койку для больных коронавирусом. Этот стационар был одной из главных опор системы здравоохранения города во время пандемии. Теперь, к концу марта, эпидситуация улучшается. За минувшие сутки в городе заболели инфекцией меньше 700 человек, чего не было со времен октября 2020 года.

- В новом корпусе-трансформере Госпиталя для ветеранов войн пока остаются 307 коек для больных с COVID-19 и пневмониями, - отмечают специалисты городского Межведомственного совета по противодействию распространения коронавируса.

Добавим, что на конец марта в Северной столице развернули 6248 коек. Из них свободны 1851 место, это почти 30% от всего коечного фонда. На аппарате ИВЛ находятся 173 человека. Это примерно на 60% меньше, чем в пик пандемии в декабре 2020 года.