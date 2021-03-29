Смольный обещает привлекать к уголовной ответственности владельцев нелегальных баров на Рубинштейна

В Смольном собираются наказывать по УК РФ нелегальные бары на Рубинштейна. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Санкт-Петербурга пообещали привлекать к уголовной ответственности владельцев баров-нарушителей на знаменитой ресторанной улице Рубинштейна. Напомним, местные жители давно объявили войну увеселительным заведениям, торгующих алкоголем без лицензии. Активисты даже создают карту нелегальных баров. Правда, в ее первый вариант ошибочно попали много добропорядочных общепитов.

В понедельник, 29 марта, инициативные жители и муниципальные депутаты встретились в Невской ратуше с первым замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александром Ситовым. В итоге власти признали, что административными мерами никого не напугаешь.

- Мною было озвучено, что административные меры не работают с такими барами. Это уже криминальный сговор. И только уголовное наказание может изменить ситуацию. Меня поддержали. Так что заявление Ситова отражает наше обсуждение, - сообщил «Комсомолке» глава МО «Владимирский округ» Денис Тихоненко, присутствовавший на встрече.