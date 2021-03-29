Мощный пожар вспыхнул на лодочной стоянке с катерами в Ломоносове

В Санкт-Петербурге загорелся эллинг у Финского залива. Фото: vk.com/welomonosovs

В Ломоносове загорелся лодочный кооператив возле переезда, со стороны Финского залива. Испуганные очевидцы тут же сообщили о происшествии в МЧС. Спасатели оперативно прибыли на место и присвоили мощному пожару повышенный ранг, №1 БИС. В группе «Мы ломоносовцы» во «Вконтакте» местные жители делятся переживаниями в режиме реального времени.

- Очень много машин проехало в ту сторону!

- Там капец. Надеюсь, все живы.

В МЧС беспокоятся, что огонь продолжает распространяться на площадь всего эллинга. Более того, внутри находятся баллоны с пропаном.

- В Петродворцовом районе загорелся эллинг размером 12х120. Площадь горения составляет около 250 метров. Угроза распространения сохраняется, в том числе из-за ветра с залива. Из здания эвакуировано пять 50-литровых пропановых баллона, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Санкт-Петербургу.

О возможных пострадавших спасатели пока не говорят.