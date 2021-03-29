Спасатели МЧС локализовали крупный пожар на лодочной стоянке в Ломоносове

В Ломоносове локализовали пожар в загоревшихся эллингах у берега Финского залива. Фото: vk.com/welomonosovs

Спасателям МЧС удалось локализовать крупный пожар, вспыхнувший в боксе с катерами в Ломоносове. Напомним, на Морской улице загорелись лодочные эллинги. Пожару присвоили повышенный ранг №1 БИС из-за угрозы распространения огня, в чем «помогал» ветер с Финского залива. Из боксов удалось оперативно вытащить пять больших баллонов с пропаном.

- В двухэтажном нежилом здании размером 15х120 метров происходило горение обстановки на площади 450 квадратных метров. В 20:42 ранг пожара повысили до № 1-БИС. В 22:09 пожар локализовали, отказ № 1-БИС, работы ведутся по № 1. К ликвидации огня привлекли 10 единиц техники и 41 человек из личного состава, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

К счастью, пострадавших в пожаре нет – по крайней мере, сведения о таковых спасателям не поступали. По подсчетам местных жителей (в группе «Мы ломоносовцы» во «Вконтакте» - Прим.ред.) огонь уничтожил 10 эллингов. Теперь на месте огромный столб дыма.