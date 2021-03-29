Спасатели вытащили кота, упавшего в узкую щель в крошечном дворе-колодце в Петербурге

Петербургские спасатели вытащили кота из узкой щели в маленьком дворе-колодце. Фото: vk.com/koshkispas

Спасатели вызволили кота из узкой щели в крошечном дворе-колодце одного из домов на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. Усатый-полосатый внезапно выпрыгнул от хозяев из окна на третьем этаже. Спрятаться он решил между стенами домов. Ширина «убежища» не превышала 30 сантиметров, однако отважные спасатели все равно рискнули протиснуться внутрь. К счастью, все закончилось успешно.

Стройный спасатель протиснулся в щель, коту уже некуда было деваться. Фото: vk.com/koshkispas

- Через узенькое окошко перелезли в такой же тесный дворик, оставив вне его только свою лестницу. К счастью, во дворике уже стояла большая стремянка. Саша (спасатель – Прим. ред.) поднялся на уступ, присмотрелся, примерился и просочился в щель! – рассказывают волонтеры в группе «Кошкиспаса» в «Вконтакте».

Кот, к слову, взаимностью спасателям не ответил и попытался сбежать от людей – даже по стене. Но его ловко схватили за шкирку и вернули хозяйке. Животное в полном порядке.