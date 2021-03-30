Петербуржцы заметили разлив нефтепродуктов у берега гавани в Кронштадте

На берегу гавани в Кронштадте обнаружили разлив топлива. Фото: комитет по природопользованию

Петербуржцы заметили разводы нефтепродуктов после оттаивания льда на берегу Каботажной гавани в Кронштадте. Очевидцы сообщили обо всем в городской комитет по природопользованию. На место оперативно прибыла аварийно-спасательная бригада ГУП «Пиларн». Специалисты убедились в наличии топлива в воде и принялись за работу.

- В месте разлива собрано 1,3 тонны нефтеводяной смеси. Активная фаза работ аварийной службой «Пиларн» продолжилась 25, 26, 27 и 28 марта. Дополнительно собрано 850 килограммов топлива, - рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию Санкт-Петербурга.

С места собрали больше тонны смеси нефтепродуктов. Фото: комитет по природопользованию

О происшествии рассказали Балтийско-Арктическому межрегиональному управлению по эконадзору, чтобы там приняли меры. Состояние воды у берега отслеживается ежедневно. Источник загрязнения пока неизвестен.

Напомним, на загрязнения акваторий в Петербурге можно жаловаться мобильной экологической дежурной службе по круглосуточному номеру 417-59-36.