«Охотника» на петербургских проституток посадили на 7,5 лет в колонию

В Санкт-Петербурге посадили на 7,5 лет в колонию "охотника" на девушек легкого поведения. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге суд отправил на 7,5 лет за решетку «охотника» на проституток Ислама Гусейнова. Мужчину признали виновным по нескольким статьям УК РФ – за разбой, кражу, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, укрывательство преступления и похищение документов.

Напомним, о Гусейнове и его приятеле узнала вся Северная столица в сентябре 2019 года. Тогда в лесопарке на севере города обнаружили чемодан с истерзанным телом женщины. Однако ранее на убийцу пожаловались две незнакомые друг с другом девушки, утверждавшие, что он их ограбил и изнасиловал. После этого полиция поймала подозреваемых, двух уроженцев Дагестана. Первого, Романа Муртазова, посадили в тюрьму на 9,5 лет в декабре 2020-го. И вот, настал черед второго.

- Суд назначил Гусейнову наказание в виде лишения свободы сроком на 7,5 лет в ИК строгого режима со штрафом в 100 тысяч рублей. Кроме того, суд взыскал имущественный вред в сумме 393 000 рублей в пользу В. За Ж. иск признан по праву. Дело слушалось в закрытом режиме, - передает объединенная пресс-служа судов Санкт-Петербурга.