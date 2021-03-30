Погода в Санкт-Петербурге: 30 марта 2021 года будет дождливое утро, но солнечный день

«Комсомолка» рассказывает о погоде в Санкт-Петербурге на вторник, 30 марта 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» выяснила, какой будет погода в Санкт-Петербурге во вторник, 30 марта 2021 года. Наконец-то о похолодании речи не идет – весна прочно обосновалась в Северной столице. Утром горожанам стоит взять с собой на улицу дождевик или зонтик и быть готовым к сильному ветру. Но уже днем погода переменится в лучшую сторону - на небе из-за туч выглянет солнце.

- 30 марта 2021 года в Санкт-Петербурге ночью и утром пройдет дождь, а день – без существенных осадков. Ветер будет ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный умеренный, ночью местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит от +5 до +7 градусов по Цельсию, днем от +7 до +9. Атмосферное давление ночью постепенно понизиться, днем существенно не изменится, - рассказывают специалисты «ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Напомним, главный синоптик Северной столицы Александр Колесов прогнозировал, что грядущий апрель будет чуть теплее обычного. Во второй половине следующего месяца в отдельные дни ожидается до +17 градусов.