Труп женщины нашли на козырьке дома на Индустриальном в Петербурге

Труп женщины нашли на козырьке дома в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

На козырьке дома 26/24 по Индустриальному проспекту в Санкт-Петербурге нашли труп женщины. Произошла трагедия в ночь на вторник, 30 марта 2021 года. Очевидцы произошедшего спорят между собой в социальных сетях: кто-то говорит, что с высоты упала молодая девушка, другие уверены - что пожилая женщина.

- Да, пожилая женщина это, говорят, успела побывать в психиатричке. И дома, вроде как, не одна была, - рассказали в сети петербурженка.

Предположительно, женщина упала с высоты пятого этажа. Однако удар о козырек оказался критический - она умерла.

На место трагедии приехали медики и спасатели. Они сфотографировали труп и стали дожидаться полиции, чтобы те провели проверку.

Напомним, что 18 марта в Приморском районе города из окна выпала маленькая девочка. Ребенок остался один дома и решил выйти погулять. Однако все закончилось трагедией.