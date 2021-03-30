Температура поднимется выше климатической нормы 30 марта в Петербурге

Тепло и дождливо будет в Петербурге 30 марта Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербург пришли дожди, которые смоют зимнюю пыль и грязь, освежив город. Во вторник, 30 марта 2021 года, в Северной столице, несмотря на облачную погоду, будет тепло - температурный фон окажется выше климатической нормы. Однако одеваться надо все еще тепло, так как весна очень коварна.

- Сегодня, 30 марта, метеорологические условия в Северной столице будет формировать теплый сектор циклонического вихря, центр которого окажется над Кольским полуостровом. Он сделает погоду преимущественно облачной, пройдут небольшие дожди, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Средняя температура в городе окажется на 6-7 градусов выше климатической нормы, отмечает синоптик. В Петербурге воздух прогреется до 7-9 градусов выше нуля, по Ленинградской области ожидается от плюс 5 до плюс 10 градусов.

Ранее МЧС предупреждало о том, что в городе на Неве поднимется ураганный ветер до 17 метров в секунду. Однако специалист "Фобос" отмечает, что все изменилось. Сила ветра ожидается в пределах 4-9 метров в секунду.