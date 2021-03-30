Владельцу тюнингованной Toyota с поддельными номерами грозит уголовное дело в Петербурге

Владельца тюнингованной Toyota заподозрили в подделке номером на авто в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге владельцу тюнингованной иномарки Toyota грозит уголовное дело. В понедельник, 29 марта 2021 года, 30-летний мужчина приехал в МРЭО ГИБДД №17 на Лабораторном проспекте, чтобы поставить машину на учет. Однако инспекторы обратили внимание на тотальную переделку авто.

- На автомобиле была полностью заменена выхлопная система, размеры шин и дисков значительно превышали обычные за счет расширенных арок, бампера и фары также были заменены владельцем, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Также специалисты обратили внимание на расхождения реального цвета кузова и указанных годов выпуска комплектующих со сведениями, содержащимися в базе данных Госавтоинспекции. Кроме того, идентификационные номера на кузове и двигателе оказались с признаками подделки.

Теперь все данные проверяет полиция. Решается вопрос о возбуждении дела.