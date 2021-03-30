Мужчина с пистолетом напал на микрофинансовую организацию в Петербурге ради 3 тысяч рублей

Мужчина в маске и с пистолетом ограбил МФО в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина напал на микрофинансовую организацию ради 3 тысяч рублей. Ограбление произошло в отделении, расположенном в Колпино. Грабитель, закрыв лицо медицинской маской, зашел в помещение вечером в понедельник, 29 марта 2021 года. В качестве "аргумента" он использовал пистолет.

- В офис в доме 18/4 на бульваре Трудящихся пришел неизвестный и под угрозой пистолета стал требовать деньги. Начальник офиса продаж передала нападавшему конверт, в котором находилось 2950 рублей, после чего тот скрылся, - пишет "Мойка78".

В момент нападения охраны в отделении не было. Единственная зацепка, которая есть у полиции - это записи с камер видео наблюдения. Сейчас грабителя разыскивают. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в середине марта мужчина за день ограбил сразу два офиса микрозаймов и отделение банка. Однако в сумме "улов" составил менее 30 тысяч рублей.