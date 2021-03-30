Неработающий светофор парализовал движение на севере Петербурга

На севере Петербурга сломанный светофор парализовал движение утром 30 марта Фото: принтскрин видео.

Утро вторника, 30 марта 2021 года, для автомобилистов на севере Санкт-Петербурга началось с серьезной проблемы. На пересечении оживленных Светлановского и Тихорецкого проспектов перестал работать светофор, а поток автомобилей и общественного транспорта большой. Из-за этого движение по дорогам буквально парализовало.

- На перекрестке Светлановского и Тихорецкого не работают светофоры, огромные пробки проезд, общественного транспорта затруднен, полицейских не видать, - рассказал петербуржец с места событий.

Некоторые автомобилисты ворчливо отметили, что затор образовался из-за этого, что в городе нет культуры вождения - многие автомобилисты поворачивают с неположенного ряда, либо вовсе проезжают на красный сигнал светофора.

Отметим, что движение по Светлановскому проспекту стоит в обе стороны, по Тихрецкому в сторону "Политехнической" автомобили продвигаются свободнее. Однако автомобилистам лучше выбирать другие пути для проезда.