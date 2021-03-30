Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на водителя маршрутки в Петербурге

Задержан мужчина, ударивший ножом водителя маршрутки в Горелово Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга оперативно разыскала мужчину, который ударил ножом водителя маршрутки в Горелово. Его задержали в понедельник, 29 марта 2021 года, по месту жительства в квартире одного из домов по улице Современников в поселке Новогорелово.

- Инцидент произошел утром в воскресенье, 28 марта 2021 года, в маршрутке номер К-403. У 34-летнего водителя и пассажира во время поездки завязался конфликт, в результате которого последний ударил ножом водителя в живот. Пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемого нашли благодаря тому, что инцидент попал на камеру видеонаблюдения, установленную в салоне маршрутки.

Задержанным оказался 35-летний мужчина. Ранее он уже привлекался к уголовной отвественности. Сейчас ему грозит до 10 лет тюрьмы.