Иномарка сбила 12-летнего мальчика на самокате в Петербурге

Иномарка сбила школьника на электросамокате в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге под колеса автомобиля попал 12-летний мальчик. Авария произошла днем в понедельник, 29 марта 2021 года, на проспекте Косыгина. Около 16:10 часов школьник переходил дорогу. При этом ребенок был на самокате и не слез с него перед пешеходным переходом.

- Авария произошла у дома 33 по проспекту Косыгина. 25-летний мужчина, управляя иномаркой "Лифан", сбил 12-летнего мальчика, переезжавшего проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на электросамокате, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В итоге ребенок попал в больницу в состоянии средней степени тяжести. Водителя доставили в отделение ГИБДД, где на него вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Сейчас мужчину отпустили под обязательство о явке.