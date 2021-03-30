12 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус за сутки

Еще 12 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге с начала весны наблюдается стремительный спад интенсивности распространения коронавируса. И сами горожане все меньше стали обращаться в медучреждения для того, чтобы сдать анализы. По данным Смольного на вторник, 30 марта 2021 года, за сутки были обследованы чуть более 12 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12351 человека, - рассказали в администрации города.

При этом, вопросов у горожан по поводу коронавируса очень много. За сутки в единую региональную информационно-справочную службу о COVID-19 обратились 21 891 человек.

Добавим, что за неделю в Петербурге число заболевших коронавирусом снизилось почти на 2 процента. Но и выздоровевших стало меньше на 20,9 процентов. Регистраций летальных исходов от инфекции также стало меньше на 14,5 процентов.