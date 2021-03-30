Совещание по мусору в Петербурге и Ленобласти пройдет на полигоне «Красный Бор»

На полигоне "Красный Бор" пройдет совещание по "мусорной теме" Фото: Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор»

Новое совещание по «мусорной» теме пройдет 30 апреля на полигоне «Красный Бор». Его проведет вице-премьер России Виктории Абрамченко, которая совершает рабочую поездку по Северо-Западному федеральному округу.

- Также в рамках рабочей поездки вице-премьера состоится посещение мусорообрабатывающего комплекса и совещание по вопросу создания единой для города и области системы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, - сообщает пресс-служба Смольного.

Речь идет о едином мусорном операторе для города и области.

Что касается полигона «Красный Бор», то он еще в 2019 году был передан в федеральную собственность, так как на региональном уровне справиться с проблемой не получилось. Тем не менее, власти Петербурга и Ленинградской области продолжают работать со структурами, которые занимаются рекультивацией.

Сейчас оператором «Красного Бора», где хранятся токсичные отходы, назначена структура «Росатома».