Четверо уроженцев Кавказа задержаны за похищение девушки в Петербурге

Полиция задержала подозреваемых в разбое. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские по горячим следам смогли раскрыть похищение и ограбление девушки, которое, по версии правоохранительных органов, совершили четверо уроженцев Северного Кавказа. Нападение на петербурженку произошло днем 29 марта на Гражданском проспекте. При этом мужчины представились жертве сотрудниками полиции.

- Злоумышленники, представившись сотрудниками полиции, применив физическую силу, посадили в автомобиль женщину 1984 года рождения и, угрожая предметом, похожим на пистолет, совершили хищение денежных средств, мобильного телефона, банковских карт. После чего высадили потерпевшую из автомобиля у дома 125 по Гражданскому проспекту и скрылись, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии в полицию сообщили очевидцы. Уже через несколько минут на розыск машины были ориентированы все патрульные наряды. И около 19:00 на Северном проспекте была остановлена черная «Лада Веста». Внутри сидели четверо мужчин в возрасте от 20 до 42 лет.

Все они задержаны, по статье «Разбой» подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.