Движение по набережной реки Мойки в Петербурге ограничат на пять месяцев с 1 апреля

ГАТИ предупредила о перекрытии дорог в Петербурге с 1 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С начала нового месяца автомобилистов Санкт-Петербурга ждут очередные перекрытия и ограничения движений по улицам города. Об этом горожан во вторник, 30 марта 2021 года, оповестили в ГАТИ.

- С 1 апреля по 31 августа 2021 года будет ограничено движение транспорта по набережной реки Мойки от Круглого до Мошкова переулка. В течение пяти месяцев здесь будут идти работы по размещению пешеходной галереи, - сообщили в ГАТИ.

В Кронштадте с 1 по 8 апреля будет закрыт Доковый мост, а также ограничено движение по Макаровской улице рядом с мостом.

Также с 1 апреля на пять дней из-за реконструкции теплосети закроют Искровский проспект от улицы Тельмана до улицы Крыленко.

С 2 по 17 апреля будет ограничено движение по Крестовскому проспекту от Спортивной улицы до Белосельского переулка. На этом участке чуть более двух недель будут прокладывать инженерные сети.

По той же причине закроется движение по Студенческой улице от Ланского шоссе до Сердобольской улицы. Ограничения продлятся с 3 апреля по 1 июня.