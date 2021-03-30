11 тысяч деревьев высадят в Петербурге в нынешнем году

11 тысяч деревьев и 50 тысяч кустарников высадят за 2021 год. Фото: Александр ГЛУЗ

11 тысяч новых деревьев и 50 тысяч кустарников высадят в Петербурге в 2021 году. Из них шесть тысяч - уже весной, когда в городе начнется месячник благоустройства. Об этом рассказал глава Комитета по благоустройству Сергей Малинин.

- с 1 по 30 апреля проводится месячник благоустройства. Задача - комплексная уборка города после зимы. Ежедневно будут задействовано порядка 1500 единиц техники и около 900 работников ручного труда. В садах, парках и скверах будет проведен уход за растениями, планируется посадить 6000 деревьев, плюс кустарники и цветочное оформление, - отметил Малинин на пресс-конференции, прошедшей утром 30 марта. -24 апреля планируется общегородской субботник, он пройдет с учетом эпидемической ситуации.

Отметим, что в рамках месячника благоустройства будут приведены в порядок дороги, тротуары, детские и спортивные площадки и зеленые зоны Петербурга. Отмоют также фасады домов и памятники.