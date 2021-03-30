Новый рост числа зараженных коронавирусом в Петербурге произошел 30 марта

Еще более 700 человек заболели коронавирусом в Петербурге на 30 марта 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге снова произошел скачек заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на вторник, 30 марта 2021 года, зарегистрировано 719 случаев инфицирования, в то время как накануне их было 697. Число летальных исходов также выросло нашесть случаев.

- С начала пандемии официально коронавирус был подтвержден у 393 916 жителей Петербурга. Из них умерли 12 233 пациентов (+36 за минувшие сутки), выздоровели 346 502 человек (+1061 за сутки), - говорится в данным оперативного штаба.

Смольный отмечает, что в Петербурге происходит нестабильный спад второй волны пандемии. За минувшую неделю число заболевших уменьшилось на 2 процента. Городские власти вновь призывают петербуржцев активнее прививаться от инфекции, так как в соседних странах наблюдается третья волна эпидемии.

Тем временем в Ленинградской области за все время заболели 39 772 человек, из них 96 за последние сутки, умерли – 927 (+8), выздоровели 37 227 (+90).