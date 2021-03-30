Движение по развязке КАД с автодорогой на Матоксу в Мурино ограничат на пять месяцев

На развязке КАД в Мурино ограничат движение. Фото: УПРДОР "Северо-Запад". / Яндекс.Карты

Невеселая жизнь начнется у автомобилистов Петербурга и Мурино с 1 апреля. С этой даты, без всяких шуток, на пять месяцев ограничивается движение по развязке КАД с автодорогой на Матоксу.

- В связи с началом производства работ по устройству шумозащитных экранов, начиная с 1 апреля 2021 года будут перекрыты для движения транспорта первая полоса движения и переходно-скоростная полоса съезда №7( из Ленинградской области на внешнее кольцо КАД), - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

По второй, третьей и четвертой полосам внешнего кольца вводится ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На месте работ будет стоять спецтехника, ограждения и знаки. Водителей просят соблюдать все ограничения и следить за дорожной ситуацией.

Срок окончания работ: 31 августа 2021 года.