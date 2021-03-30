Шесть детей пропали без вести в Петербурге за сутки

Полиция разыскивает шесть детей без вести пропавших в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за сутки пропали без вести шесть детей. Пятеро из них исчезли 29 марта 2021 года, о местонахождении одной девочки ничего не известно с утра 28 марта. 16-летняя девятиклассница ушла гулять в Петроградском районе и не вернулась домой. В том же районе пропал 13-летний ученик спецшколы.

- В Адмиралтейском районе в 7:30 утра ушла из интерната 17-летняя воспитанницы, студентка 1 курса колледжа Петербургской моды. Также около 15 часов из общежития лицея сервиса и индустриальных технологий в Калининском районе ушел 16-летний парень. Оба подростка не вернулись, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Жительница Красногвардейского района забила тревогу, когда домой не вернулся ее 13-летний сын. Раньше мальчик никогда не уходил, на учете не состоит.

Также 29 марта в полицию обратился мужчина, работающий дворников в центре Петербурга. Он сообщил, что еще 12 марта из дома ушла его 15-летняя дочь. Отец долго не бил тревогу, так как девочка ранее много раз сбегала.

Сейчас всех шестерых разыскивает полиция.