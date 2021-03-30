Акция памяти жертв теракта в петербургском метро пройдет 3 апреля

В Петербурге пройдет панихида по жертвам теракта в метро Фото: Александр ГЛУЗ

В Санкт-Петербурге 3 апреля 2021 года в честь четвертой годовщины теракта в метро пройдут памятные мероприятия. Сначала в полдень состоится панихида по погибшим в Троице-Измайловском соборе, после - возложение цветов у памятной доски на платформе станции "Технологический институт", где и произошла трагедия.

- Все мы помним эти страшные события четырехлетней давности, многие потеряли близких. Трагедия объединила людей самых разных взглядов, профессий, национальностей и вероисповедания. Мы должны и дальше помогать друг другу в любых ситуациях, - отметил председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Все желающие смогут возложить в течение дня, чтобы не создавать массовое скопление на платформе, так как пандемия еще не закончилась.

Трагедия произошла в 14:33 часов 3 апреля 2017 года. На перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв. Погибли 16 человек включая смертника, пострадало 103.