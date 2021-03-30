Пожар в здании завода «Арсенал» тушат по повышенной сложности

Спасатели тушат серьезный пожар на улице Комсомола. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Серьезный пожар возник днем 30 марта на территории машиностроительного завода «Арсенал», расположенного на улице Комсомола в Калининском районе Петербурга. Сюда съехались несколько машин противопожарной службы МЧС.

- В 13:23 поступил сигнал о возгорании по адресу: улица Комсомола, дом 1. В одноэтажном здании размером 15 на 100 метров происходит горение на площади 400 квадратных метров , - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Учитывая все обстоятельства, пожару присвоен второй, повышенный номер сложности. На данный момент на месте происшествия работают 10 единиц техники и 48 человек личного состава противопожарной службы МЧС.

Сведений о пострадавших людях пока не поступало. Работы на месте возгорания продолжаются.