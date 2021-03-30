Спасатели достали из-под поезда человека, упавшего на пути в метро Петербурга

Пассажира, упавшего на пути на станции "Электросила", достали из-под поезда Фото: Артем КИЛЬКИН

Спасатели оперативно достали человека, упавшего на пути в метрополитене Санкт-Петербурга. Инцидент произошел в 14:10 часов во вторник, 30 марта 2021 года, на станции "Электросила". На время движение на участке "синей" ветки от "Невского проспекта" по "Купчино" было остановлено".

- В 14:29 часов пассажир извлечен из-под состава, - рассказали в пресс-службе метрополитена.

Деталей о происшествии в метрополитене не называют. Также ничего не известно о состоянии упавшего пассажира. На данный момент его осматривают специалисты. Сообщений о том, что он пострадал, не было.

Также уже движение по линии номер 2 осуществляется в полном объеме. Постепенно интервал полностью восстановится и поезда продолжаю курсировать по установленному графику.

За месяц это уже второй подобный случай. 5 марта пассажир упал на пути на "красной" ветке.