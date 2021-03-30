Продажи новых машин в Петербурге «прыгнули» вверх на 19%

В Петербурге восемь месяцев подряд растут продажи новых авто. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авторынок Петербурга чувствует себя хорошо и показывает резкий рост. За январь -февраль 2021 года продажи новых автомобилей увеличились сразу на 19%. Из автосалонов сметаую буквально все, что есть в наличии.

- Если в январе продажи машин в Петербурге выросли на 17%, то в феврале уже на 21%. Это лучшая динамика по итогам одного месяца, начиная с мая 2018 года. Всего в феврале этого года в городе было реализовано 12 144 новых автомобиля. Продажи машин в Петербурге растут восемь месяцев подряд, - сообщает пресс-служба аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб».

Всего за два месяца 2021 года в Петербурге продано 21 305 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Суммарный рост составил 19% по отношению к январю-февралю 2020 года.

При этом эксперты отмечают, что петербургский авторынок развивается заметно лучше общероссийского, где по итогам двух месяцев отмечено падение в 1,4%.

Если говорить по производителям, то сильно прибавляют KIA, LADA и Hyundai. А в процентном соотношении «выстрелили» коммерческие машины Ford (+331%) и легковые кроссоверы китайской марки Chery (+420%).